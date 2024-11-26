Суд в Москве возобновил дело бывшего главы воронежского алюминиевого завода

Пресненский райсуд Москвы возобновил рассмотрение уголовного дела воронежского предпринимателя Леонида Арапова, обвиняемого в мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Согласно картотеке дел, судебное заседание назначено на 2 декабря.

Рассмотрение дела было приостановлено 18 ноября. В материалах дела говорилось, что местонахождение подсудимого суду известно, однако он не может участвовать в заседаниях.

Уголовное дело рассматривается в суде с июля этого года. Его расследованием занималось УВД по Центральному административному округу московского главка МВД. Судя по материалам судебных решений о заключении Леонида Арапова под домашний арест, ему вменялось хищение средств у алюминиевого завода ООО «АВА-Трейд» — ООО «АЛ5». Он руководил предприятием до 2022 года. После увольнения компания также предъявила ему требования о взыскании расходов ее денег на авиаперелеты и турпоездки его семьи в 2019–2022 годах, а также — якобы произошедший вывод средств с корпоративных счетов на личные.

В начале лета 2023 года Леонида Арапова отправили под домашний арест, который неоднократно продлялся. Вину он не признавал.

Подробнее о корпоративном конфликте на алюминиевом заводе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев