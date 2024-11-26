За неделю в Черноземье выявили более тысячи случаев коронавируса

За неделю с 18 по 24 ноября в Черноземье обнаружили 1 061 случай коронавируса, что на один меньше, чем неделей ранее (1 062). Это следует из данных федерального оперштаба. С начала пандемии в макрорегионе подтвердилось 1 402 656 случаев.

Выздоровел за неделю 1 151 пациент, неделей ранее — 1 188, с начала пандемии — 1 377 850. Скончались, как и неделей ранее, два человека, с начала пандемии — 22 258.

В Белгородской области ковид выявили у 153 человек, неделей ранее — у 194 (всего — у 189723). Вылечились 136 пациентов, неделей ранее — 214 (всего — 187 403). Летальных исходов не было, неделей ранее скончался один человек (всего — 2 386).

В Воронежской области количество заболевших выросло на 349, неделей ранее — на 337 (всего — 550 736). Выздоровели 343 пациента, неделей ранее — 357 (всего — 541 340). Летальных исходов не установлено (всего — 8 705).

В Курской области коронавирус диагностировали у 70 человек, неделей ранее — у 46 (всего — у 160 851). Вылечились 54 пациента, неделей ранее — 85 (всего — 158 208). Летальных исходов не зарегистрировано (всего — 2 545).

В Липецкой области заразились еще 107 человек, неделей ранее — 100 (всего — 193 724). Выздоровели 144 пациента, неделей ранее — 204 (всего — 188 454). Скончались два человека, неделей ранее — два (всего — 4 092).

В Орловской области подтвердилось 288 случаев ковида, неделей ранее — 324 (всего — 154 978). Вылечились 389 пациентов, неделей ранее — 245 (всего — 152 391). Летальных исходов не зафиксировано (всего — 1 986).

В Тамбовской области были инфицированы 94 человека, неделей ранее — 61 (всего — 152 644). Выздоровели 85 пациентов, неделей ранее — 83 (всего — 150 054). Летальных исходов не обнаружено (всего — 2 544).

В России за неделю заболели 28 958 человек (всего — 24 996 369), вылечились 25 167 (24 119 003), умерли — 49 (403 980).

О росте заболеваемости коронавирусом в России — в публикации «Ъ» «Коронавирус напоминает о себе».

Алина Морозова