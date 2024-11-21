Дамба за 500 млн рублей, вторая линия метро Казани и реконструкция театра Алафузова

В Казани на строительство дамбы и причальной стенки в «Новой Портовой» направят 500 млн руб. Из них 200 млн будут выделены из резервного фонда правительства РФ, еще 300 млн — из бюджета Татарстана. Работы по возведению причальной стенки планируют начать до конца 2024 года.

Строительство первого участка второй линии метро в Казани завершили на 29%. На объекте продолжаются ремонтные работы. Первый участок второй линии метрополитена соединит пять районов Казани. Длина объекта составит 5,37 км. Участок соединит станции «100-летие ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар».

В Казани на проектные и реставрационные работы для восстановления театра Алафузова направили 6,24 млн руб. Здание является объектом культурного наследия. Организация «Главинвестстрой» Республики Татарстан осуществляла финансирование и контроль за проведением работ.

В Татарстане за счет федерального и республиканского бюджетов планируют построить 38 новых объектов здравоохранения, а также провести капитальный ремонт в 150 медучреждениях. Финансирование предусмотрено федеральным бюджетом на 2025 год и плановый период.

Прокуратура Татарстана оспаривает сделки по капитальному ремонту молодежных клубов и детского лагеря в Татарстане на 104 млн руб. Ведомство требует признать недействительными сделки между государственным учреждением «Главинвестстрой Республики Татарстан» и строительной компанией «Казаньсоюзстрой». Претензии прокуратуры касаются перевода подрядчику 90% авансовых платежей вместо 10%.

Рядом с Алафузовским театром на территории 1,5 гектара планируют сделать парк. На объекте могут построить летнюю эстраду, фонтаны и отдельное здание для хранения и пошива костюмов. Парк будет предназначен для всех жителей Казани.

За 6 лет в Татарстане на 30 мероприятий в рамках реализации нацпроекта «Экология» направили 21,6 млрд руб. Одним из ключевых проектов для республики стал федеральный проект «Оздоровление Волги». Рекультивацию иловых полей в Татарстане перенесли на 2025 год.

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра. 22 ноября и ночью 23 ноября в республике ожидается сильный ветер 15–20 м/с, местами порывами до 25 м/с. Из-за ухудшения погодных условий паромная переправа Казань — Верхний Услон временно приостановила свою работу.

В октябре 2024 году в Татарстане оформили 101,99 тыс. кредитов, их общая сумма составила 29,88 млрд руб. По сравнению с прошлым месяцем объем кредитования в республике снизился на 33%, а число выданных кредитов населению — на 25%.