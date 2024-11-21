Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В новом бюджете РФ предусмотрено строительство 38 больниц в Татарстане

В Татарстане за счет федерального и республиканского бюджетов построят 38 новых объектов здравоохранения, а капитальный ремонт проведут в 150 медицинских учреждениях. Финансирование предусмотрено федеральным бюджетом на 2025 год и плановый период. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Айрат Фаррахов.

В новом бюджете РФ предусмотрено строительство 38 больниц в Татарстане

В новом бюджете РФ предусмотрено строительство 38 больниц в Татарстане

Фото: Официальный сайт депутата Госдумы Айрата Фаррахова

В новом бюджете РФ предусмотрено строительство 38 больниц в Татарстане

Фото: Официальный сайт депутата Госдумы Айрата Фаррахова

По словам депутата, бюджет на 2025 год — сбалансированный и направлен на развитие и рост экономики, выполнение всех социальных обязательств государства и реализацию приоритетов, определенных президентом. Среди них — поддержка семей с детьми, участников СВО и их семей, развитие науки, образования и здравоохранения.

Особое внимание будет уделено качеству и эффективности использования выделенных средств. «Необходимо сделать так, чтобы финансовые ресурсы, направленные на цели охраны здоровья, повысили доступность медицины, ее качество и улучшили здоровье татарстанцев»,— отметил господин Фаррахов.

Анар Зейналов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...