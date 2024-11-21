В Татарстане за счет федерального и республиканского бюджетов построят 38 новых объектов здравоохранения, а капитальный ремонт проведут в 150 медицинских учреждениях. Финансирование предусмотрено федеральным бюджетом на 2025 год и плановый период. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Айрат Фаррахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В новом бюджете РФ предусмотрено строительство 38 больниц в Татарстане

Фото: Официальный сайт депутата Госдумы Айрата Фаррахова В новом бюджете РФ предусмотрено строительство 38 больниц в Татарстане

Фото: Официальный сайт депутата Госдумы Айрата Фаррахова

По словам депутата, бюджет на 2025 год — сбалансированный и направлен на развитие и рост экономики, выполнение всех социальных обязательств государства и реализацию приоритетов, определенных президентом. Среди них — поддержка семей с детьми, участников СВО и их семей, развитие науки, образования и здравоохранения.

Особое внимание будет уделено качеству и эффективности использования выделенных средств. «Необходимо сделать так, чтобы финансовые ресурсы, направленные на цели охраны здоровья, повысили доступность медицины, ее качество и улучшили здоровье татарстанцев»,— отметил господин Фаррахов.

Анар Зейналов