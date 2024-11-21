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Прокуратура оспаривает сделки по ремонту молодежных клубов в Татарстане на 104 млн рублей

Прокуратура Татарстана требует признать недействительными сделки по ремонту молодежных клубов в районах республики на общую сумму 104,7 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Арбитражный суд рассмотрел и отклонил иск прокуратуры Татарстана к государственному учреждению «Главинвестстрой Республики Татарстан» и строительной компании «Казаньсоюзстрой». В пресс-службе прокуратуры Татарстана «Ъ Волга-Урал» сообщили, что ведомство будет оспаривать решение суда.

Претензии надзорного ведомства касаются перевода подрядчику 90% авансовых платежей вместо 10%. Прокуратура Татарстана считает, что действия компаний нарушают права и законные интересы неопределенного круга лиц, публичные интересы на создание равных условий, недопущение ограничения конкуренции, предотвращения коррупции и др. По мнению ведомства, подрядчик должен уплатить в доход республики проценты в размере почти 819 тыс. руб.

Суд отказал в иске, так как работы исполнили в установленном контрактом объеме и сроке. Уточняется, что доводы истца не подтверждены надлежащими доказательствами, а бюджету Татарстана не были нанесены убытки.

Представители «Главинвестстроя Республики Татарстан» и «Казаньсоюзстроя» объяснили, что повышенный аванс выплатили для приобретения строительных материалов из-за роста цен.

Среди отремонтированных объектов лагерь «Звездный» центра «Сэлэт» в Лаишевском районе на 13,1 млн руб., «Сандугач» в Казани на 30 млн руб. и др.

Как сообщили в прокуратуре, в 2022 году начальника отдела «Главинвестстроя Татарстана» Хуснутдинова Э.Р. привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (Нарушение порядка заключения, изменения контракта).

Диана Соловьёва

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