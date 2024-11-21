Паромная переправа Казань — Верхний Услон приостановила свою работу из-за плохих погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе переправы.

«Из-за неблагоприятных метеоусловий паромная переправа Казань — Верхний Услон временно приостанавливает работу»,— говорится в сообщении в Telegram-канале.

В пресс-службе также рассказали, что сезон работы паромной переправы планируют завершить 30 ноября.

Ранее в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра. 22 ноября и ночью 23 ноября в республике ожидается сильный ветер 15–20 м/с, местами порывами до 25 м/с.

Диана Соловьёва