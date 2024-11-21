На территории 1,5 га около Алафузовского театра планируют создать парк

На территории площадью 1,5 гектара около Алафузовского театра (Молодежного музыкального театра «Созвездие-Йолдызлык») планируют создать парк. Об этом сообщил директор Республиканского центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов.

На пустующей территории, простирающейся от Алафузовского театра до Казанки, планируется создание нового парка с летней эстрадой и фонтанами, вдохновленными петербургскими. Также планируется строительство отдельного здания для хранения и пошива костюмов.

Дмитрий Туманов подчеркнул, что парк будет предназначен не только для зрителей театра, но и для всех жителей города. С этой инициативой директор центра «Созвездие-Йолдызлык» намерен обратиться к раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову.

Влас Северин