В Казани построят дамбу за 500 млн рублей

В Казани построят причальную стенку и дамбу в «Новой Портовой» за 500 млн руб.: 200 млн выделят из резервного фонда правительства РФ, еще 300 млн руб. выделят из бюджета Татарстана. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.

До конца 2024 года в районе улицы Портовой начнется возведение причальной стенки протяженностью не менее 210 метров в рамках проекта модернизации Казанского речного порта «Новая Портовая». Общая протяженность дамбы в будущем составит более 2,5 километров, причальной стенки 210 м. Строительство будет способствовать защите от наводнений района, расположенного ниже уровня Волги.

Проект, в рамках которого также предусмотрено развитие набережной и городской инфраструктуры, финансируется за счет федеральных и республиканских средств. Минстрой России будет контролировать целевое использование средств и обязуется представить отчет в правительство до февраля 2025 года.

Анар Зейналов