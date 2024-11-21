В Татарстане на 30 мероприятий нацпроекта «Экология» направили 21,6 млрд рублей

В Татарстане за 6 лет на 30 мероприятий в рамках реализации национального проекта «Экология» выделили 21,6 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Егор Тарнавский на пресс-конференции рассказал, что одним из ключевых направлений стал федеральный проект «Оздоровление Волги». В рамках работ построили и реконструировали 12 очистных сооружений.

С 2021 года в Татарстане выполнили работы по расчистке четырех водных объектов протяженностью 21,5 км на сумму 281,2 млн руб.

Егор Тарнавский также рассказал, что завершение рекультивации иловых полей в Татарстане перенесли на 2025 год. Работы планировали завершить в 2024 году.

Ранее «Ъ Волга-Урал» сообщал, что завершение рекультивации иловых полей перенесли на следующий год. Первыми причинами переноса стали обильные снегопады этой зимой, а второй — необходимость импортозамещения флокулянта для очистки илового осадка.

Диана Соловьёва