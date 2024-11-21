В октябре 2024 года жители Татарстана оформили 101,99 тыс. кредитов на общую сумму 29,88 млрд руб. По сравнению с сентябрем объем кредитования в регионе снизился на 33%, а количество выданных кредитов уменьшилось на 25%. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане в октябре выдали кредитов на 29,88 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане в октябре выдали кредитов на 29,88 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сентябре 2024 года в республике было выдано 135,98 тыс. кредитов на сумму 44,39 млрд руб. Татарстан занял шестое место среди российских регионов по объему кредитования. Лидерами по-прежнему остаются Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

По всей России в октябре объем розничного кредитования составил 0,95 трлн руб. – это на 48% меньше, чем годом ранее. Наибольшую долю в кредитном портфеле в стране занимают ипотечные кредиты, кредиты наличными и кредитные карты.

Ранее сообщалось, что в Татарстане число выданных автокредитов в третьем квартале сократилось на 25%.

Анар Зейналов