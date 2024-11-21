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Проектные и реставрационные работы на фабрике Алафузова обошлись в 6,24 млн рублей

Проектные и реставрационные работы в Татарстане, направленные на восстановление фабрики Алафузова, обошлись в 6,24 млн руб., сообщила начальник отдела реставрации Главинвестроя Татарстана Майя Морозова.

Проектные и реставрационные работы на фабрике Алафузова обошлись в 6,24 млн руб.

Проектные и реставрационные работы на фабрике Алафузова обошлись в 6,24 млн руб.

Проектные и реставрационные работы на фабрике Алафузова обошлись в 6,24 млн руб.

В рамках проекта была выполнена картировка и корректировка проекта, а также проведены реставрационные работы. Финансирование и контроль за выполнением работ осуществляло ведомство «Главинвестстрой» Республики Татарстан. В ходе работы также велся тщательный технический надзор, что включало в себя проверку документации, контроль за применяемыми технологиями и соблюдением всех строительных норм.

По словам Майи Морозовой, в процессе реставрации учитывались не только технические особенности здания, но и исторические детали, что требовало дополнительных усилий по согласованию с реставраторами и экспертами. К примеру, было решено провести серию согласований по цвету отделки и отделочным материалам, а также соблюдать все стандарты в дизайне интерьера.

В марте сообщалось, что в реставрацию бывшей фабрики Алафузова планируют вложить 10 млрд руб.

Анар Зейналов

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