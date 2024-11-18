Европа испугалась ракетственности

Распространенная американскими СМИ информация о том, что уходящий президент США Джо Байден разрешил ВСУ бить ракетами ATACMS вглубь российской территории, стала предметом оживленных дискуссий в Европе. Одни в понедельник воодушевленно заявляли, что Евросоюзу следует взять пример с Вашингтона и также дать Киеву разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия для ударов вглубь России. Другие же осуждали шаг Джо Байдена или же просто высказывали сомнения, что это изменит расклад сил на поле боя. В Кремле решение Вашингтона назвали «безрассудным и опасным», пообещав не оставить его без ответа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден на заводе Lockheed Martin, производящем ATACMS. 3 мая 2022 года

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Джо Байден на заводе Lockheed Martin, производящем ATACMS. 3 мая 2022 года

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

На встрече 18–19 ноября главы МИДов стран—членов Евросоюза собирались прежде всего обсудить пути противостояния мерам, обещанным в отношении ЕС избранным президентом США Дональдом Трампом. Однако еще не ушедший глава Белого дома Джо Байден вынудил поменять всю повестку. Как сообщила в воскресенье The New York Times, он впервые разрешил Украине использовать поставленные Вашингтоном ракеты дальнего радиуса действия ATACMS для ударов вглубь территории России.

В понедельник в Белом доме не стали подтверждать эту информацию. «Соединенные Штаты на протяжении всего конфликта четко заявляли, что будут принимать политические решения, исходя из ситуации на поле боя, включая значительное обострение, связанное с размещением сил иностранного государства на территории России в последние дни и недели»,— максимально уклончиво сказал, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер. Под «иностранным государством» он имел в виду КНДР, чьи военные, как утверждают на Западе, прибыли в РФ (в Москве и Пхеньяне эту информацию не подтверждали).

Так или иначе, в Евросоюзе ударились в собственные рассуждения по этой теме. Пожалуй, больше всего энтузиазма идея снятия запрета на удары западными ракетами по России вызвала у еще одного вскоре покидающего свой пост политика — главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. «Я уже не раз говорил, что Украина должна иметь возможность использовать оружие, которое мы ей предоставили, чтобы не только останавливать стрелы, но и поражать лучников»,— заявил он незадолго до начала встречи в Брюсселе. Анонсировав, что главы МИДов обязательно обсудят эту тему, господин Боррель выразил уверенность, что ЕС согласится последовать примеру США.

Но такая уверенность оказалась преждевременной. Еще до того как главы МИДов успели обсудить громкую новость за одним столом, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с жесткой критикой. «Провоенный мейнстрим начал последнюю, отчаянную атаку на новую реальность. В своем последнем отчаянии эти провоенные силы, похоже, даже не боятся худшего — расширения войны на Украине до глобальных масштабов. Отстраненные от власти политики-ястребы отказываются принимать во внимание волю народа. Это не только недемократично, но и крайне опасно»,— отметил господин Сийярто.

Даже такой горячий сторонник Украины, как министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, встретил решение Штатов без особого восторга. Впрочем, на это у него нашлась своя причина.

«Почему я пока не открываю шампанское? Возможно, потому что мы не знаем, сколько ракет на самом деле есть у украинцев. Так что вопрос в том, достаточно ли у них ракет, чтобы изменить ситуацию на поле боя»,— отметил министр по прибытии на встречу.

Скепсис выразили и в Польше. Глава Минобороны и вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш, в частности, заявил: решение президента Байдена одобрить применение ATACMS с украинской территории для ударов вглубь РФ запоздало и в нынешних условиях не станет переломным моментом. А президент Польши Анджей Дуда напомнил, что Украина не сможет атаковать Москву и Санкт-Петербург ракетами ATACMS, поскольку радиус их действия не превышает 300 км.

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Напомним, Киев давно просил американскую сторону снять ограничения касательно ATACMS. Однако Джо Байден, разрешивший ранее украинской стороне использовать вглубь территории РФ реактивную систему залпового огня повышенной мобильности HIMARS, долго сопротивлялся следующему шагу, опасаясь эскалации. Предположительная отправка в Россию северокорейских военных привела к корректировке позиции главы Белого дома.

При этом в последние пару месяцев в европейской прессе часто звучали предположения, что Украина может получить аналогичное разрешение и касательно британских крылатых ракет Storm Shadow (их французский аналог — Scalp), дальность поражения которыми — от 250 км до 560 км в зависимости от модификации. Но поскольку для наведения этих ракет требуются данные с американских спутников и из специальной картографической базы, порядок их использования было бы в любом случае необходимо согласовывать с Вашингтоном.

Сразу же за новостями из Штатов воскресным вечером французская газета Le Figaro сообщила, что власти Франции и Великобритании тоже «разрешили Украине наносить удары вглубь российской территории, используя свои ракеты Scalp и Storm Shadow». Однако уже к утру понедельника этот пассаж был удален из публикации.

В тот же день глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро довольно уклончиво отметил, что Париж не менял позицию касательно ударов французскими ракетами вглубь РФ, но такая возможность рассматривается. «Мы открыто говорили, что это был вариант, который мы бы рассмотрели, если бы он позволил (Украине.— “Ъ”) бить по точкам, откуда Россия сейчас атакует украинскую территорию. Так что в этом вопросе нет ничего нового»,— отметил министр.

Тем временем в Германии предпочли сделать вид, что ничего принципиально нового не случилось и шаг американцев не является изменением стратегии Запада. «Решение американской стороны — и я хотела бы подчеркнуть, что это не переосмысление, а усиление того, что уже было сделано другими партнерами,— очень важно в данный момент»,— отметила министр иностранных дел Анналена Бербок.

Но главная любопытная деталь оказалась в том, что в понедельник в немецком правительстве сообщили: Берлин был заранее проинформирован Вашингтоном о решении санкционировать удары вглубь РФ.

И это притом что к тому моменту официальных подтверждений от США относительно того, насколько публикация The New York Times соответствует действительности, так и не поступило.

Тему активно комментировали в понедельник и в России. «Пока неизвестно, опираются ли данные вбросы на официальные источники. Ясно одно, что на фоне поражений киевского режима его западные покровители делают ставку на максимальную эскалацию развязанной против России гибридной войны, пытаясь добиться иллюзорной цели — "нанести Москве стратегическое поражение"»,— заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал агентству ТАСС: «Это решение безрассудное, опасное, направленное на качественное изменение, качественное повышение уровня вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт». Он добавил, что Москва обязательно ответит на решение Вашингтона.

О том, каким именно может быть ответ, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, «не исключено использование новых систем вооружения, которые по территории Украины Российская Федерация не применяла».

Наталия Портякова