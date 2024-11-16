Глава СК потребовал доклад о массовом заболевании школьников в Новочебоксарске

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК по Чувашии подготовить доклад о ходе расследования массового заболевания учащихся школы в Новочебоксарске. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, вечером 14 ноября более 160 школьников обратились в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие. Всем заболевшим оказывается необходимая помощь. Следователи выясняют обстоятельства инцидента и его причины.

По данным Минздрава Чувашии, на 16 ноября шесть детей остаются госпитализированными в состоянии средней тяжести. 199 пациентов, включая семерых взрослых, имеют легкую степень заболевания и проходят амбулаторное лечение. Дети находятся под наблюдением участковых педиатров.

Анар Зейналов