Заплатят все

В Ярославской области отменили льготы для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, а также в несколько раз расширили перечень коммерческой недвижимости, которая облагается налогом на имущество. Закон об этом, инициированный губернатором, приняла областная дума. Ужесточение налогового законодательства сопровождалось бурным обсуждением. Часть депутатов считает, что принятая мера значительно повысит нагрузку на малый и средний бизнес и приведет к снижению численности предпринимателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

15 ноября Ярославская областная дума приняла проект внесенного губернатором закона об оптимизации регионального налогового законодательства. В частности, установлена новая ставка налога на объекты коммерческой недвижимости стоимостью более 300 млн руб. Она составит 2,5% в год от кадастровой стоимости объектов.

«Увеличение ставки коснется организаций-собственников 29 объектов недвижимости. Дополнительные доходы областного бюджета могут составить 112 млн руб.»,— пояснил министр финансов Алексей Долгов в ходе доклада на заседании.

Кроме того, предлагается расширить перечень коммерческих объектов, подлежащих налогообложению.

«У нас сейчас кадастровая стоимость применяется только для торговых центров, а налоговое законодательство говорит о том, что мы можем вовлечь в оборот административно-деловые центры и помещения в них, а также нежилые помещения, предназначенные для размещения офисов, объектов общественного питания и бытового обслуживания. Предлагается отменить нижнюю границу. В действующем законе это касалось объектов свыше 1 тыс. кв. м, теперь эта граница будет 0. С этой площади и выше будет применяться кадастровая стоимость.

В результате на новый порядок исчисления уплаты налога будет переведено дополнительно 8817 объектов недвижимого имущества»,— сказал господин Долгов.

Ранее налог платили только 3200 таких объектов. После принятия закона налогом на коммерческую недвижимость будет облагаться более 12 тыс. единиц, что принесет в областной бюджет около 470 млн руб. ежегодно. Также проект закона предлагал отменить действие пониженных налоговых ставок для организаций и ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН).

«Мы имели ряд пониженных ставок для таких видов деятельности, как животноводство, растениеводство, производство пищевых продуктов, рыбоводство, обрабатывающее производство, услуги паллиативной медицинской помощи. Дополнительные доходы областного бюджета в результате перевода уплаты налога в соответствии с налоговым кодексом и дополнительные поступления в областной бюджет оцениваются в сумме 144 млн руб.»,— пояснил господин Долгов.

Новшества вызвали резкую реакцию среди депутатов. Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике утром 15 ноября рекомендовал думе отклонить проект закона. Однако после повторного голосования все же одобрил нововведения. Из-за этого пленарное заседание думы началось на полчаса позже. Но и на самом заседании дебаты продолжились. Депутаты высказывали недовольство ростом налоговой нагрузки на бизнес.

Максим Вахруков («Единая Россия») в ходе своего выступления подчеркнул, что последние два года область перед принятием бюджета постепенно отменяет льготы для малого и среднего бизнеса. Особенно депутата обеспокоило включение 12 тыс. объектов недвижимости, в которых работает МСП, в список помещений, налоговая стоимость для которых рассчитывается исходя из кадастровой.

«Мы с вами должны понимать, что никто из собственников, конечно, не будет эту нагрузку дополнительную налоговую хранить на себе, а распространит на своих арендаторов. То есть более чем для 12 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса с нового года возрастет арендная плата.

На фоне того, что происходит на федеральном уровне (введение НДС для малого и среднего бизнеса, ставки по кредитам), мы со своей стороны даем малым предприятиям еще дополнительную налоговую нагрузку. Не впрямую, а через арендную плату.

Мы, принимая этот законопроект, с малых и средних предприятий собираем дополнительно, я думаю, около 1 млрд руб.»,— сказал господин Вахруков.

Депутат Илья Осипов («Единая Россия») отметил, что согласен с необходимостью наполнения бюджета, но для этого нужно, чтобы «деньги сначала кто-то заработал».

«Это вновь появившиеся налоги на недвижимое имущество, которое еще не принесло никакого дохода, а уже 2,5% от кадастровой стоимости должен собственник заплатить. На сегодняшний день рентабельность этого бизнеса колеблется от 6 до 10%, а 2,5% сразу должен заплатить. Мы говорим о деньгах, которые еще никто не заработал. Это приведет к тому, что люди будут отказываться работать. Вот я на это обращаю внимание правительства. И чтобы через год, когда мы будем подводить итоги и увидим цифры плачевные, не было вопросов, а почему так»,— сказал депутат.

Высказался господин Осипов и по вопросу отмены налоговых льгот для МСП. По его мнению, правительство области в данном случае анализирует только один аспект — сокращение выпадающих доходов.

«Я считаю, что это может, наоборот, привести к еще большему сокращению: налогооблагаемая база в другом месте сократится, потому что количество предприятий сокращается. И мы потеряем с вами не тысячу и не две тысячи предпринимателей, а налогооблагаемую базу»,— пояснил господин Осипов.

Со своими коллегами не согласился заместитель председателя областной думы Николай Александрычев. Он напомнил, что отменяемые сейчас меры вводились временно.

«За это время те предприятия, которые работали, нарастили свою мощность, увеличили объемы производства. И мы видим по поступлению от малых и средних предприятий, что эти поступления растут от года в год. И в 2024 году мы перевыполнили план буквально за девять месяцев. Самое интересное в этой ситуации, что все эти налоги пойдут в социальную сферу. Мы в этом году должны были закончить строительство детской больницы на Тутаевском шоссе, в следующем году мы должны туда вложить более 1 млрд руб., чтобы мы ее закрыли и получали дальше средства, на психиатрическую больницу, например»,— сказал господин Александрычев.

Депутаты обращали особое внимание на позднее внесение законопроекта в областную думу, что не позволило более подробно рассмотреть его: проект внесли только 8 ноября.

«Губернатор лично звонил и просил председателя этот законопроект включить и поддержать. Решение фракции было. Прошу членов фракции голосовать в соответствии с решением фракции»,— обратился к коллегам Николай Александрычев, руководящий фракцией «Единая Россия».

В итоге законопроект был принят в двух чтениях: «за» проголосовали 30 депутатов, еще трое — «против» и двое воздержались. После голосования председатель областной думы Михаил Боровицкий рассказал о предложении рассмотреть состояние экономической среды в регионе и на основе этого выработать меры поддержки малого и среднего предпринимательства. Предложение было поддержано, но с оговоркой.

«Конечно, очень странно заниматься вопросами после их принятия, а не до»,— резюмировал Максим Вахруков.

Всего по итогам принятия законопроекта область планирует получить до 698 млн руб. в 2025 году.

Алла Чижова