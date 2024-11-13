Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости за 13 ноября. Сочи

Супруга бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского Янина Копайгородская не признает вину в растрате. Сторона защиты отмечает, что у супруги бывшего главы курорта пятеро детей.

В Сочи и Краснодаре по случаю празднования Нового года не будут проводить массовые мероприятия. 

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о нападении беспризорных собак на несовершеннолетних в Сочи. Дело возбудили по статье о халатности.

По инициативе прокуратуры Хостинского района Сочи заместителя департамента городского хозяйства привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по рассмотрению обращений граждан.

Первомайский райсуд Краснодара аннулировал вердикт о расторжении 1,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) с бизнесменом Анзором Пруидзе, инвестировавшим в возведение жилых комплексов «Горизонт» и «Туапсинский» в Сочи.

Долги АО «САХ по уборке города» из Сочи на 1 млрд руб. выставили на торги. Соответствующее решение приняла арбитражный управляющий компании Анастасия Павлова.

Мещанский суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя о продлении ареста бывшему главе Сочи Алексею Копайгородскому.

Верховный суд России истребовал дело по иску Генпрокуратуры к бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову для определения его подсудности.

На новой трассе Джубга — Сочи хотят сократить количество тоннелей. Также прорабатываются варианты расширения проекта и создания скоростной магистрали.

В преддверии зимнего туристического сезона авиакомпания Utair объявила о расширении расписания рейсов в Сочи из Тюмени и Сургута.

С января по октябрь 2024 года правоохранительные органы Сочи изъяли около 30 кг наркотических веществ.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...