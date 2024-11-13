Главные новости за 13 ноября. Сочи

Супруга бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского Янина Копайгородская не признает вину в растрате. Сторона защиты отмечает, что у супруги бывшего главы курорта пятеро детей.

В Сочи и Краснодаре по случаю празднования Нового года не будут проводить массовые мероприятия.

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о нападении беспризорных собак на несовершеннолетних в Сочи. Дело возбудили по статье о халатности.

По инициативе прокуратуры Хостинского района Сочи заместителя департамента городского хозяйства привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по рассмотрению обращений граждан.

Первомайский райсуд Краснодара аннулировал вердикт о расторжении 1,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) с бизнесменом Анзором Пруидзе, инвестировавшим в возведение жилых комплексов «Горизонт» и «Туапсинский» в Сочи.

Долги АО «САХ по уборке города» из Сочи на 1 млрд руб. выставили на торги. Соответствующее решение приняла арбитражный управляющий компании Анастасия Павлова.

Мещанский суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя о продлении ареста бывшему главе Сочи Алексею Копайгородскому.

Верховный суд России истребовал дело по иску Генпрокуратуры к бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову для определения его подсудности.

На новой трассе Джубга — Сочи хотят сократить количество тоннелей. Также прорабатываются варианты расширения проекта и создания скоростной магистрали.

В преддверии зимнего туристического сезона авиакомпания Utair объявила о расширении расписания рейсов в Сочи из Тюмени и Сургута.

С января по октябрь 2024 года правоохранительные органы Сочи изъяли около 30 кг наркотических веществ.