Жена бывшего мэра Сочи не признает вину в особо крупной растрате

Супруга бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского Янина Копайгородская не признает вину в растрате. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на защиту жены экс-мэра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Следует отметить, что обвинение в отношении Янины Копайгородской, которое она категорически отвергает, ничем не отличается от обвинения в отношении ее супруга, там просто добавлена фраза: Копайгородский А. С., действующий согласовано с Копайгородской Я. Н.», – заявила адвокат задержанной Елизавета Меткина.

Сторона защиты отмечает, что у супруги бывшего главы курорта пятеро детей. Также госпожа Меткина обращает внимание, что задержанная – участница СВО и заключила контракт с минобороны РФ. Адвокат рассказала, что правоохранители приехали в съемное жилище, где находились трое маленьких детей задержанных супругов. На допрос фигурантку вызывали официально через армейское руководство.

По словам адвоката, спорный участок из обвинения приобрели по рыночной стоимости для передачи в фонд «Мир детства» для отдыха и реабилитации детей с прифронтовых территорий. Участок и дом семья якобы официально передала фонду спустя несколько месяцев после покупки.

О задержании Янины Копайгородской стало известно вечером накануне, 12 ноября. Ей вменяют присвоение или растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Меру пресечения фигурантке изберут в Москве 13 ноября.

Вячеслав Рыжков