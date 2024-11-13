Верховный суд истребовал дело Александра Чернова из суда Сочи

Верховный суд России истребовал дело по иску Генпрокуратуры к бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову для определения его подсудности. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Юг», ссылаясь на участников процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Гражданский иск, о котором идет речь, касается конфискации имущества господина Чернова в пользу государства. Изначально дело направили в Кропоткинский городской суд Краснодарского края, затем передали в Центральный районный суд Сочи.

Адвокаты господина Чернова обратились в Верховный суд с просьбой перенести рассмотрение дела в другой регион России. Они аргументировали это тесными связями экс-председателя с большинством судей Кубани, учитывая, что он руководил судебной системой края с 1994 по 2019 год. Верховный суд РФ согласился с доводами защиты и отменил заседание в Центральном суде Сочи, назначенное на 14 ноября, истребовав дело для принятия решения о подсудности.

Претензии Генпрокуратуры связаны с предполагаемым участием Александра Чернова в коррупционных схемах. По мнению ведомства, это позволило ему приобрести дорогостоящее имущество, включая сельхозпредприятие «Дмитриевское» в Кавказском районе Краснодарского края.

Вячеслав Рыжков