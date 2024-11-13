Спор о сочинских апартаментах на 1,6 млрд рублей рассмотрят повторно

Первомайский райсуд Краснодара аннулировал вердикт о расторжении 1,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) с бизнесменом Анзором Пруидзе, инвестировавшим в возведение жилых комплексов «Горизонт» и «Туапсинский» в Сочи. Предприниматель задолжал застройщикам свыше 1,6 млрд руб. за приобретенные квартиры, пишет «Ъ-Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Конфликт между строительными компаниями и господином Пруидзе будет пересмотрен. Группа дольщиков обеспокоена тем, что аннулирование ДДУ с бизнесменом может лишить прав последующих покупателей недвижимости.

Фирмы «Альбатрос» и «БГ-Инвест» требовали отмены более 1,3 тыс. соглашений с господином Пруидзе о вложениях в апартаментные комплексы, заключенных с 2013 по 2018 год. Застройщики мотивировали это неполной оплатой договоров. Первомайский районный суд Краснодара при первом рассмотрении иска 25 сентября поддержал позицию застройщиков. Однако в процессе не участвовали последующие приобретатели апартаментов, которым предприниматель передавал права по ДДУ.

Узнав о решении суда, дольщики обратились в Следственный комитет РФ с заявлением о мошенничестве, указав, что учредителем компаний-инициаторов расторжения ДДУ является сам господин Пруидзе. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Также Росреестр потребовал отмены судебного решения из-за несвоевременного уведомления о слушании. В итоге суд отменил вердикт и направил дело на новое рассмотрение в Адлерский районный суд Сочи. К участию в процессе теперь привлечены представители покупателей недвижимости в спорных комплексах. Дольщики возражают против расторжения ДДУ между застройщиками и господином Пруидзе.

Вячеслав Рыжков