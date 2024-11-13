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Авиакомпания Utair увеличила частоту рейсов в Сочи к зимнему сезону

В преддверии зимнего туристического сезона авиакомпания Utair объявила о расширении расписания рейсов в Сочи из Тюмени и Сургута. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта.

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

С 12 ноября 2024 года авиакомпания Utair начнет выполнять регулярные рейсы в Сочи из Тюмени три раза в неделю — по вторникам, субботам и воскресеньям.

С 18 ноября увеличится частота рейсов из Сургута. Перелеты будут выполнять четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт стал одним из самых востребованных направлений среди путешественников из Санкт-Петербурга и Красноярска. В топ также попала Москва.

Мария Удовик

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