Авиакомпания Utair увеличила частоту рейсов в Сочи к зимнему сезону

В преддверии зимнего туристического сезона авиакомпания Utair объявила о расширении расписания рейсов в Сочи из Тюмени и Сургута. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

С 12 ноября 2024 года авиакомпания Utair начнет выполнять регулярные рейсы в Сочи из Тюмени три раза в неделю — по вторникам, субботам и воскресеньям.

С 18 ноября увеличится частота рейсов из Сургута. Перелеты будут выполнять четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт стал одним из самых востребованных направлений среди путешественников из Санкт-Петербурга и Красноярска. В топ также попала Москва.

Мария Удовик