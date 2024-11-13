На торги выставили долги сочинского АО «САХ по уборке города» на 1 млрд рублей

Долги АО «САХ по уборке города» из Сочи на 1 млрд руб. выставили на торги. Соответствующее решение приняла арбитражный управляющий компании Анастасия Павлова, пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на данные в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный управляющий выставила на торги права требования к шести должникам на сумму почти 1 млрд руб. Это требования к Дмитрию Ногаеву, Вартану Закарьяну, ООО «Территориальная сочинская мусороперерабатывающая компания», Олегу Гноевому, Виктору Платонову и другим предпринимателям, физ- и юрлицам. Торги должны состояться 23 декабря 2024 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «САХ по уборке города» зарегистрировано в Сочи в 2011 году. Основной вид деятельности — сбор отходов. Учредитель — департамент имущественных отношений администрации города Сочи. Выручка компании за 2021 год составила 3,7 млн руб., прибыль — 27,3 млн руб.

Акционерное общество признали банкротом в июле 2020 года по иску АО «Крайжилкомресурс» из-за долга более 20 млн руб. В 2022 году прокуратура предъявила иск на 89 млн руб., которые шестеро членов ОПГ, в том числе из числа руководства «САХ по уборке города», должны были возместить курорту. Средства, как установил надзорный орган, похитили при оказании услуг по обработке и транспортированию ТКО. В прокуратуре посчитали, что фигуранты создали фиктивную организацию, с которой заключали договоры на оказание услуг от имени компании.

ОПГ смогла присвоить 359 млн руб., в том числе упомянутые 89 млн в виде бюджетной субсидии. Фигурантов осудили по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК (покушение на хищение бюджетных средств). Суд обязал осужденных вернуть похищенные деньги.

Вячеслав Рыжков