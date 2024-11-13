Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На торги выставили долги сочинского АО «САХ по уборке города» на 1 млрд рублей

Долги АО «САХ по уборке города» из Сочи на 1 млрд руб. выставили на торги. Соответствующее решение приняла арбитражный управляющий компании Анастасия Павлова, пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на данные в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный управляющий выставила на торги права требования к шести должникам на сумму почти 1 млрд руб. Это требования к Дмитрию Ногаеву, Вартану Закарьяну, ООО «Территориальная сочинская мусороперерабатывающая компания», Олегу Гноевому, Виктору Платонову и другим предпринимателям, физ- и юрлицам. Торги должны состояться 23 декабря 2024 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «САХ по уборке города» зарегистрировано в Сочи в 2011 году. Основной вид деятельности — сбор отходов. Учредитель — департамент имущественных отношений администрации города Сочи. Выручка компании за 2021 год составила 3,7 млн руб., прибыль — 27,3 млн руб.

Акционерное общество признали банкротом в июле 2020 года по иску АО «Крайжилкомресурс» из-за долга более 20 млн руб. В 2022 году прокуратура предъявила иск на 89 млн руб., которые шестеро членов ОПГ, в том числе из числа руководства «САХ по уборке города», должны были возместить курорту. Средства, как установил надзорный орган, похитили при оказании услуг по обработке и транспортированию ТКО. В прокуратуре посчитали, что фигуранты создали фиктивную организацию, с которой заключали договоры на оказание услуг от имени компании.

ОПГ смогла присвоить 359 млн руб., в том числе упомянутые 89 млн в виде бюджетной субсидии. Фигурантов осудили по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК (покушение на хищение бюджетных средств). Суд обязал осужденных вернуть похищенные деньги.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...