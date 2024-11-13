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Бывшему главе Сочи Копайгородскому могут продлить арест

В четверг, 14 ноября, Мещанский суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя о продлении ареста бывшему главе Сочи Алексею Копайгородскому. Заседание назначено на 14:00, пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на адвоката экс-мэра Павла Зайцева.

Фото: пресс-служба города-курорта Сочи

Фото: пресс-служба города-курорта Сочи

Алексея Копайгородского задержали 25 сентября. До этого он находился в зоне проведения СВО. Бывшему главе Сочи предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), сумма ущерба по делу составляет 3,7 млн руб. Бывшего главу курорта поместили под стражу до 18 ноября 2024 года.

Защита с обвинением не согласна. По словам господина Зайцева, его подзащитный не извлек никакой выгоды на своем посту. Также защита пытается оспорить подсудность экс-мэра, так как он является военнослужащим минобороны РФ.

Алексей Копайгородский был главой Сочи с 2019 года до мая 2024 года. Ушел в отставку самостоятельно.

Днем накануне, 12 ноября, была задержана супруга бывшего главы Сочи Янина Копайгородская. Ей также вменяют присвоение или растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Сегодня, 13 ноября, суд в Москве изберет меру пресечения фигурантке. Защита задержанной заявила, что госпожа Копайгородская вину не признает.

Вячеслав Рыжков

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