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В Краснодаре и Сочи не будут проводить массовые мероприятия на Новый год

В Сочи и Краснодаре по случаю празднования Нового года не будут проводить массовые мероприятия. Об этом пишет РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службы администраций городов.

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

В мэрии краевой столицы заявили, что сейчас массовые новогодние мероприятия на территории города не запланированы. В Краснодарском крае на основании постановления губернатора Вениамина Кондратьева от 5 августа 2024 года запрещено проведение мероприятий на открытом воздухе с количеством участников более 1 тыс. человек. При этом, отметили власти Краснодара, разрабатывается программа локальных концертов и других праздничных активностей. На период празднования Нового года и в последующие выходные дни в городе усилят охрану общественного порядка.

В мэрии Сочи заявили, что в целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности на курорте организовывать крупные массовые мероприятия с фейерверками не планируют. Это касается активностей на открытом воздухе в январские праздники. Праздновать на курорте будут в учреждениях культуры. За безопасностью проследят сотрудники частных охранных предприятий.

Кубань годом ранее также отказалась от проведения массовых праздничных мероприятий по случаю Нового года. Зимой 2023/2024 годов в регионе также вводились усиленные меры безопасности.

Вячеслав Рыжков

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