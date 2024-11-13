Разработчики трассы Джубга — Сочи работают над сокращением количества тоннелей

На новой трассе Джубга — Сочи хотят сократить количество тоннелей. Также прорабатываются варианты расширения проекта и создания скоростной магистрали, пишет ТАСС со ссылкой на слова зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Хуснуллин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Марат Хуснуллин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как рассказал господин Хуснуллин, разработчики проекта новой автодороги ищут возможность сократить число тоннелей, которые при имеющемся пока варианте занимали бы почти половину трассы. Ведется работа по оптимизации маршрута. Предполагаемая протяженность будущей трассы составляет 130 км, в ней около 55–60 км тоннелей.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы минимизировать количество тоннелей, найти такую трассировку, приближенную к естественной, чтобы сократить количество крупных сооружений»,— сообщил вице-премьер.

Также разработчики рассматривают возможность создания скоростной магистрали, которая соединит не только Сочи с трассой на Краснодар, но и протянется в другую сторону — вплоть до крупного Геленджика и Новороссийска. Марат Хуснуллин назвал задачей проекта обеспечить побережье Черного моря полноценной скоростной магистралью. Проект планировки утверждается.

Бюджет на строительство дороги предварительно оценивается в 1,4 трлн руб. Ожидается, что новая трасса сократит время в пути от дороги М-4 «Дон» до Сочи до двух часов. Для строительства объекта могут привлечь внебюджетные источники.

Вячеслав Рыжков