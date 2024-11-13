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Около 30 кг наркотиков изъяли полицейские в Сочи с начала года

С января по октябрь 2024 года правоохранительные органы Сочи изъяли около 30 кг наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В результате действий правоохранительных органов Сочи, направленных на пресечение наркоторговли, зафиксировано более 1,1 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом средств запрещенных веществ. Из них 817 случаев составляют факты сбыта.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте правоохранительные органы задержали жителя Омска по указанию сторонних лиц. В квартире задержанного полицейские обнаружили крупную партию наркотических веществ. Возбуждено уголовное дело.

Мария Удовик

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