Чиновницу оштрафовали за долгий ответ на обращение сочинки

По инициативе прокуратуры Хостинского района Сочи заместителя департамента городского хозяйства привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по рассмотрению обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура Хостинского района Сочи провела проверку, направленную на соблюдение законодательства о порядке обработки обращений граждан. В ходе разбирательства выяснилось, что заявление одной из местных жительниц, касающееся нарушений в сфере жилищного законодательства, рассмотрели с нарушением установленных законом сроков.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура инициировала административное дело в отношении заместителя департамента городского хозяйства администрации курорта. Дело возбудили по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

В результате судебного разбирательства фигуранту дела назначили штраф в размере 5 тыс. руб.

Мария Удовик