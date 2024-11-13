Глава СКР требует доклад по делу о нападении собак на детей в Сочи

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о нападении беспризорных собак на несовершеннолетних в Сочи. Дело возбудили по статье о халатности, сообщает Информационный центр СКР в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

В связи с происшествием председатель СКР запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения беспризорных собак на детей в Сочи. В субботу, 9 ноября, двое несовершеннолетних получили телесные повреждения. Пострадавшим пришлось обратиться за медицинской помощью.

Уголовное дело возбудили по ст. 293 УК РФ (халатность). В рамках расследования специалисты назначили судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших.

Господин Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Андрею Маслову представить отчет о выявленных фактах и обстоятельствах, связанных с делом.

«Ъ-Сочи» писал, что инцидент произошел в Лазаревском районе. Предположительно, один подросток получил ранения на пояснице, ягодице и голени, а второй фигурант дела пострадал в области ягодиц, ног и рук.

Мария Удовик