В Башкирии на 4 млрд рублей увеличат расходы на поддержку участников СВО

Расходы бюджета Башкирии в 2025 году на поддержку участников СВО и членов их семей увеличены до 8 млрд руб. Как сообщила исполняющая обязанности министра финансов региона Светлана Малинская, представляя проект бюджета на предстоящую трехлетку на заседании комитета Курултая по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов, общий объем средств, направленный на эти цели, по сравнению с 2024 годом увеличится на 4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

При этом, прогнозируют в минфине, на поддержку участников СВО и членов семей потребуется дополнительное финансирование. Средства будут зарезервированы в республиканском бюджете.

В 2025 году расходы бюджета на социальную политику прогнозируются в размере 41,4 млрд руб. Это почти на 1 млрд руб. меньше, чем в утвержденном бюджете на 2024 год (42,5 млрд руб.).

Наталья Балыкова