Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Башкирии на 4 млрд рублей увеличат расходы на поддержку участников СВО

Расходы бюджета Башкирии в 2025 году на поддержку участников СВО и членов их семей увеличены до 8 млрд руб. Как сообщила исполняющая обязанности министра финансов региона Светлана Малинская, представляя проект бюджета на предстоящую трехлетку на заседании комитета Курултая по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов, общий объем средств, направленный на эти цели, по сравнению с 2024 годом увеличится на 4 млрд руб.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

При этом, прогнозируют в минфине, на поддержку участников СВО и членов семей потребуется дополнительное финансирование. Средства будут зарезервированы в республиканском бюджете.

В 2025 году расходы бюджета на социальную политику прогнозируются в размере 41,4 млрд руб. Это почти на 1 млрд руб. меньше, чем в утвержденном бюджете на 2024 год (42,5 млрд руб.).

Наталья Балыкова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...