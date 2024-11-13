Прибыль за риск

Прибыль лизинговых компаний по итогам девяти месяцев сократилась на 37% год к году. При этом снижение в основном продемонстрировали крупнейшие игроки рынка, тогда как небольшие лизингодатели, наоборот, показали ее рост. Последние не могут позволить себе работать при нулевой маржинальности и со снижением объема продаж, что вынуждает их сотрудничать с более рискованными клиентами. Однако в долгосрочной перспективе такие компании находятся в зоне повышенного риска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

По итогам девяти месяцев 2024 года чистая прибыль 34 лизинговых компаний, опубликовавших отчетность по РСБУ, составила 45,2 млрд руб., снизившись в годовом сравнении на 37%. Падение преимущественно было обеспечено снижением прибыли у крупнейших компаний — в диапазоне от 5% до почти 100%. А вот небольшие компании, напротив, преимущественно нарастили прибыль.

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Такие показатели компании демонстрируют на фоне общего снижения темпов роста на рынке. По данным «Эксперт РА», объем нового бизнеса за первое полугодие 2024 года составил 1,48 трлн руб., показав снижение на 1% в годовом сравнении (см. “Ъ” от 4 сентября). В предшествующие годы рынок демонстрировал рост на десятки процентов. Причем в настоящее время снижение показывают и наиболее маржинальные сегменты рынка — лизинг легковых и грузовых автомобилей (см. “Ъ” от 29 октября).

На динамику показателей оказывает влияние ряд факторов. Здесь и «резкое замедление темпов роста продаж или даже их падение на фоне роста ставок, и сокращение маржи из-за быстрого роста стоимости фондирования, и рост доли проблемных активов», перечисляет финансовый директор «Интерлизинга» Евгений Кочуров.

«Рост ставок финансирования внутри лизинговых договоров примерно пропорционален росту ключевой ставки. И некоторые клиенты уже отказываются от сделок или откладывают их»,— отмечает первый заместитель гендиректора «Европлана» Илья Ноготков.

Как следствие, по оценке «ГПБ Автолизинга», объем нового бизнеса на рынке автолизинга (самого успешного направления отрасли) составит 2,36 трлн руб. по итогам года, снизившись на 3%.

Несмотря на то что у лизинговых компаний, входящих в крупные банковские группы, есть ресурсы для неповышения ставок по договорам, больше гибкости в текущих условиях проявляют как раз небольшие и средние компании. Часть крупных игроков финансируются по максимально приближенной к ключевой ставке с практически нулевой маржой, отмечает директор по стратегии ГК «Альфа-Лизинг» Дмитрий Кудрявцев. «Рынок ждет ужесточение риск-политик крупных лизинговых компаний с целью снижения уровня дефолтов со стороны клиентов. Мы увидим уход от нулевых авансов и рост минимальных авансов»,— ожидает руководитель управления по работе с импортерами «ГПБ Автолизинга» Александр Корнев. В результате часть клиентов могут перейти в небольшие лизинговые компании, «у которых аппетит к риску выше, и они смогут предложить более лояльные условия», отмечает он.

У крупных лизинговых компаний выросла разница между увеличившимися расходами на приобретение новых предметов лизинга и снизившимися из-за повышения ключевой ставки доходами от этих предметов лизинга, отмечают эксперты. Кроме того, рост просрочки и снижение качества клиентов приводит к росту резервов, что в итоге снижает чистую прибыль. «У крупных лизинговых компаний есть методика резервирования, которая согласована с внешними аудиторами. Небольшие игроки не всегда могут позволить себе аудиторскую проверку высокого качества, поэтому не создают резервы в должной мере»,— указывает Дмитрий Кудрявцев.

Однако в долгосрочной перспективе именно небольшие лизинговые компании находятся в зоне повышенного риска.

«Они становятся либо неконкурентными в силу значительного удорожания предлагаемых продуктов, либо вынуждены финансировать лизингополучателей с высоким уровнем кредитного риска, что влечет за собой потенциальное увеличение просроченной задолженности»,— резюмирует директор рейтингов нефинансовых и лизинговых компаний рейтинговой службы НРА Анна Кудринская.

Полина Трифонова