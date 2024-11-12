Главные новости за 12 ноября. Сочи

В Сочи после вмешательства прокуратуры уволили директора МКУ «Дирекция заказчика Хостинского внутригородского района Сочи». Поводом послужило сокрытие более 12 млн руб. доходов.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность приговора сочинскому девелоперу Анзору Пруидзе по делу о махинациях с продажей апартаментов в жилом комплексе «Горизонт».

Пропускной пункт «Адлер» на российско-абхазской границе работает штатно, несмотря на беспорядки в соседней республике.

Из-за крестного хода, приуроченному ко дню Святого Михаила Архангела, в центре Сочи 17 ноября ограничат движение транспорта.

Среди россиян спрос на поездки в Сириус в период новогодних каникул вырос на 129% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Сочи стая бродячих собак напала на группу подростков, прогуливающихся вдоль пляжа Багратион в Лазаревском районе. По факту публикации в соцсетях информации о происшествии следственный отдел по Лазаревскому району Сочи СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело о халатности

ФКУ «Черноморье» временно прекратило замену верхних слоев дорожного полотна на федеральной трассе А-148 Дублер Курортного проспекта в Сочи. Специалисты переключились на более приоритетный участок автодороги А-147 Джубга — Сочи.

В селе Кепша Краснополянского округа в Сочи собираются открыть туристическую железную дорогу.

Пятнадцатый апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Краснодарского края, отказав Росприроднадзору во взыскании 84 млн руб. с мэрии Сочи за утечку сточных вод в Черное море и реку Бзугу.

Администрация Сочи уволила должностное лицо, поведение которого вызвало осуждение со стороны жителей и властей города.