Суд отклонил иск Росприроднадзора к мэрии Сочи на 84 млн рублей

Пятнадцатый апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Краснодарского края, отказав Росприроднадзору во взыскании 84 млн руб. с мэрии Сочи за утечку сточных вод в Черное море и реку Бзугу. Об этом сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на данные в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора инициировало иск после обнаружения в июне 2022 года неисправного коллектора вблизи устья реки Бзугу, из которого поступали неочищенные хозяйственно-бытовые стоки. Анализ проб воды выявил превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Ведомство утверждало, что ответственность за содержание бесхозных сетей лежит на муниципалитете, и оценило экологический ущерб в 84 млн руб. Однако администрация Сочи не признала претензии, заявив, что эксплуатацию сетей с 2017 года осуществляет МУП «Водоканал».

Суд первой инстанции согласился с позицией городских властей, признав муниципалитет ненадлежащим ответчиком. Апелляционный суд поддержал это решение. В материалах дела отмечено, что «Водоканал» устранил протечку коллектора в июле 2022 года, через месяц после проверки Росприроднадзора. Судебное постановление вступило в законную силу.

Вячеслав Рыжков