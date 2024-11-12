Директора МКУ в Сочи уволили за сокрытие более 12 млн рублей доходов
В Сочи после вмешательства прокуратуры уволили директора МКУ «Дирекция заказчика Хостинского внутригородского района Сочи». Поводом послужило сокрытие более 12 млн руб. доходов, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В надзорном органе рассказали, что директор муниципального учреждения уволен в связи с утратой доверия по представлению прокуратуры Хостинского района. Ведомство провело проверку соблюдения установленных антикоррупционным законодательством обязанностей, запретов и ограничений руководителями муниципальных учреждений.
Оказалось, что директор не представил работодателю соответствующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги. Он скрыл более 12 млн руб. доходов в рамках декларационных кампаний за 2022 и 2023 года. При этом, отмечают в прокуратуре, на нем лежала обязанность представить сведения о доходах.
Прокуратура внесла представление в адрес главы Сочи. Директора МКУ уволили.