Директора МКУ в Сочи уволили за сокрытие более 12 млн рублей доходов

В Сочи после вмешательства прокуратуры уволили директора МКУ «Дирекция заказчика Хостинского внутригородского района Сочи». Поводом послужило сокрытие более 12 млн руб. доходов, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В надзорном органе рассказали, что директор муниципального учреждения уволен в связи с утратой доверия по представлению прокуратуры Хостинского района. Ведомство провело проверку соблюдения установленных антикоррупционным законодательством обязанностей, запретов и ограничений руководителями муниципальных учреждений.

Оказалось, что директор не представил работодателю соответствующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги. Он скрыл более 12 млн руб. доходов в рамках декларационных кампаний за 2022 и 2023 года. При этом, отмечают в прокуратуре, на нем лежала обязанность представить сведения о доходах.

Прокуратура внесла представление в адрес главы Сочи. Директора МКУ уволили.

Вячеслав Рыжков