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В горах Сочи планируют запустить туристическую железную дорогу

В селе Кепша Краснополянского округа в Сочи собираются открыть туристическую железную дорогу. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале министерства курортов Краснодарского края.

Фото: пресс-служба минкурортов Кубани

Фото: пресс-служба минкурортов Кубани

«В живописном селе Кепша Краснополянского округа в Сочи скоро появится возможность совершить незабываемое приключение на поезде по настоящей железной дороге. Поездка пройдет по живописным окрестностям вдоль реки Мзымта, предоставляя возможность насладиться захватывающими видами и красотой природы», – анонсировали в ведомстве.

Речь, предположительно, идет об узкоколейке на Старой Краснополянской дороге. Ранее прокуратура нашла риски в эксплуатации объкта. Туристическую инфраструктуру построила московская компания «Симметрия». Надзорное ведомство, основываясь на мнении экспертов, заключило, что эксплуатация пока еще не работающей узкоколейки может быть небезопасна в связи с высокой степенью лавиноопасности и отсутствием достаточной степени защиты потенциальных потребителей услуги.

Против строительства дороги выступали и экологи. В Сочинском географическом обществе заявляли, что ущерб природе от строительства объекта может превысить 800 млн руб.

Вячеслав Рыжков

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