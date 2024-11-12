По факту нападения собак на детей в Сочи возбудили уголовное дело

В Сочи возбудили уголовное дело после того, как стая бродячих собак напала на несовершеннолетних. По факту публикации в соцсетях информации о происшествии следственный отдел по Лазаревскому району Сочи СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ), сообщает пресс-служба кубанского следкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что инцидент произошел 9 ноября 2024 года. На двух подростков, находившихся на улице Багратиона в Лазаревском районе города Сочи, напали бездомные собаки. В результате подростки получили повреждения, им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни пострадавших нет. Для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью потерпевших назначили судебно-медицинские экспертизы.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Руководитель кубанского СУ СКР Андрей Маслов поставил ход расследования на контроль.

В Telegram-каналах сообщалось, что подростки пытались укрыться, забравшись на забор ближайшего дома, однако это не спасло их от укусов. Подростков доставили в больницу.

Вячеслав Рыжков