ФКУ «Черноморье» возобновит работы на Дублере Курортного проспекта в декабре

ФКУ «Черноморье» временно прекратило замену верхних слоев дорожного полотна на федеральной трассе А-148 Дублер Курортного проспекта в Сочи. Специалисты переключились на более приоритетный участок автодороги А-147 Джубга — Сочи, сообщили в пресс-службе учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Решение о смене локации работ обусловлено неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия на оживленных участках трассы А-147. Ремонт охватит отрезок с 158-го по 166-й км в районе Дагомыса. Работы проводятся в рамках государственного контракта, действующего до 2025 года.

Для минимизации неудобств участникам дорожного движения основной объем работ выполняется в ночное время с ограничением движения по одной полосе. В декабре 2024 года планируется завершить половину запланированного объема, обновив 4 км асфальтового покрытия в Дагомысе.

По окончании этого этапа дорожные службы вернутся к завершению работ на Дублере Курортного проспекта, где осталось выполнить около четверти от общего объема запланированных мероприятий.

Вячеслав Рыжков