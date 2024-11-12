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В центре Сочи временно ограничат движение транспорта в связи с крестным ходом

Из-за крестного хода, приуроченному ко дню Святого Михаила Архангела, в центре Сочи 17 ноября ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В рамках подготовки к предстоящему мероприятию состоялось совещание с участием представителей местной администрации и епархии. Крестный ход начнется 17 ноября в 10:00 от кафедрального собора Святого князя Владимира, где в утренние часы пройдет торжественный молебен.

Для обеспечения безопасности участников шествия и минимизации заторов на дорогах с 9:00 до 14:00 введут временное ограничение на движение транспортных средств по ряду улиц: Виноградной, Егорова, частям Курортного проспекта, Поярко, Несебрской и Москвина. Также закроют выезды на указанные улицы с прилегающих территорий. В целях обеспечения порядка и безопасности во время мероприятия в этот день будут дежурить около 300 волонтеров.

Мария Удовик

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