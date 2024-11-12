Спрос на новогодние туры в Сириус вырос на 129%

Среди россиян спрос на поездки в Сириус в период новогодних каникул вырос на 129% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: imperiousgroup.com Фото: imperiousgroup.com

Спрос на отдых в Сочи вырос на 40%. В среднем в период каникул (даты заезда с 30 декабря по 5 ноября) в городе можно остановиться за 13,7 тыс. руб. за ночь. Отдых в Сириусе чуть дешевле — 10,2 тыс. руб. за ночь.

По росту спроса Сириус обгоняет только Геленджик. Как пишет «Ъ-Кубань», спрос на отдых в этом курорте вырос на 170%.

Татьяна Ручкина