Сотрудницу мэрии Сочи уволили после неэтичного поведения на собрании жильцов

Администрация Сочи уволила должностное лицо, поведение которого вызвало осуждение со стороны жителей и властей города. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудницу администрации Сочи Любовь Гашкову уволили после инцидента на собрании собственников жилья, где она назвала участников встречи «обезьянами» и «сидельцами с СВО», сказано в публикациях в Telegram-каналах со ссылкой на видео с инцидентом. В мэрии Сочи уточнили, что госпожа Гашкова была не уполномочена представлять администрацию на встрече и принимать в ней участие от лица властей.

Инцидент произошел во время обсуждения коммунальных проблем, в том числе отключений воды и электричества, уточняют пользователи в социальных сетях. Впоследствии в чате дома госпожа Гашкова подчеркнула свою позицию, упомянув о собственных профессиональных достижениях и заявив, что ее мнение должно быть значимым, заявили горожане. На этот комментарий и ее поведение на собрании жильцы отреагировали критикой, после чего экс-работник высказалась о присутствующих.

Администрация Сочи осуждает подобное поведение и считает такие действия должностных лиц неприемлемыми, уточнили в мэрии.

Мария Удовик