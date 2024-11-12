Кассационный суд оставил в силе приговор сочинскому застройщику Пруидзе

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность приговора сочинскому девелоперу Анзору Пруидзе по делу о махинациях с продажей апартаментов в жилом комплексе «Горизонт». Информация об этом размещена на официальном портале судебной инстанции, пишет «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Судебная коллегия отвергла доводы защиты осужденного, направленные на переоценку доказательств. Суд напомнил, что кассационная инстанция уполномочена лишь проверять корректность применения правовых норм нижестоящими судами. Кроме того, суд признал обоснованным учет рецидива как отягчающего обстоятельства при назначении наказания господина Пруидзе.

В мае 2023 года Центральный районный суд Сочи признал Анзора Пруидзе виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил ему 4 года и 10 месяцев лишения свободы. С учетом предыдущего приговора окончательный срок составил 5 лет и 2 месяца в колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, Пруидзе, являясь единственным участником ООО «Альбатрос», заключил предварительный договор на продажу апартаментов в ЖК «Горизонт» за 11,7 млн руб. При этом все помещения в комплексе уже были реализованы по договорам долевого участия. Застройщик действовал по доверенности, которая ранее была отозвана.

Изначально суд первой инстанции оправдал Пруидзе, приняв во внимание его аргументы о незнании отзыва доверенности и возврате денег покупателю. Однако краевой суд направил дело на новое рассмотрение, по итогам которого был вынесен обвинительный вердикт.

Вячеслав Рыжков