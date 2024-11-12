Пункт пропуска в Сочи, несмотря на беспорядки в Абхазии, работает штатно

Пропускной пункт «Адлер» на российско-абхазской границе работает штатно, несмотря на беспорядки в соседней республике. Об этом сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу сочинской таможни.

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«Пункт пропуска Адлера работает в штатном режиме. Вспышек увеличения турпотока из Абхазии не фиксируется»,— ответили на запрос издания в ведомстве.

По состоянию на утро вторника, 12 ноября, более 200 протестующих в Абхазии перекрыли движение через верхний Гумистинский мост на выезде из Сухума, через который проходит основная республиканская автотрасса на Новый Афон, Гагру и далее на границу с Россией, сообщает РИА «Новости». Уточняется, что протестующие решили пропускать скорую помощь и помогают пешеходам, если им нужно перенести чемоданы или другой груз, организован трансфер в Сочи и Сухум. Манифестанты заявили, что мост блокируют до тех пор, пока власти не выполнят их требование выпустить из изолятора временного содержания шестерых оппозиционеров.

Активисты выступают против ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Ранее они заблокировали все три моста, через которые ведут дороги из абхазской столицы. При этом утром протестующие разблокировали Кодорский мост. Это произошло после того, как представители власти обещали помочь в освобождении шестерых задержанных.

Вячеслав Рыжков