Помощник президента РФ: взорвать «Северные потоки» мог лишь спецназ НАТО

Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью «Ъ» заявил, что, «по имеющейся информации», диверсия на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» — один из методов США и Великобритании продвижения собственных экономических интересов. Он допустил, что атаки могут коснуться и других объектов инфраструктуры, включая морские оптоволоконные связи.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Николай Патрушев вновь заявил, что у ВМС Украины нет оборудования и специалистов, которые могли бы подорвать трубопроводы на глубине. Вместе с тем подобными возможностями обладают спецслужбы США и Великобритании, считает помощник президента. На вопрос о том, в чем в таком случае состоит план западных спецслужб, он ответил: «Вашингтон решил хаотизировать энергетический рынок, в том числе путем дестабилизации морских перевозок».

«США сознательно лишают Германию столь нужных для ее развития российских энергоносителей, а сегодняшнее руководство ФРГ подыгрывает тем, кто фактически уничтожает немецкую экономику»,— сказал Николай Патрушев. В этом контексте призыв канцлера ФРГ провести непредвзятое расследование подрыва, произошедшего в сентябре 2022 года, он назвал нелепым.

Подробнее читайте в интервью «Ъ».