Новый начальник МЧС Татарстана, подготовка к форуму «РОСТКИ» и 82 млрд на дорожные работы

По указу президента России в Татарстане назначили нового начальника Главного управления МЧС. Должность занял полковник внутренней службы Ирек Кадамов. С декабря 2023 года он был временно исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС Татарстана.

В Казань на форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» зарегистрировалось более 1 тыс. человек из 15 стран, 62 субъектов РФ и 25 административных подразделений КНР. В этом году в мероприятии могут принять участие около 10 тыс. человек. Форум пройдет с 13 по 15 ноября. В эти дни в Казани запретят движение и стоянку транспортных средств с опасными грузами.

В Татарстане в 2024 году на программу дорожных работ предусмотрено около 82 млрд руб. Сумма может измениться ближе к концу этого года. Из этих средств 8,4 млрд руб. выделили на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В Казани открыли мемориальную доску Марселю Салимжанову в честь 90-летия со дня рождения татарского театрального режиссера. Доска появилась на фасаде дома № 53 на ул. Чехова. Там Марсель Салимжанов жил последние 7 лет своей жизни.

Татарстан и Лаос подписали соглашение о сотрудничестве в области туризма. Оно будет действовать между крупной туристической компанией Лаоса Champamay Travel и Ассоциацией туристических агентств Татарстана. Договор подписали в Вьентьяне в ходе официального визита делегации Татарстана.

Мост на участке дороги Дюртюли — Ачит, продолжении автотрассы М-12, успешно прошел проверку безопасности. На мосту длиной 525 метров провели статические и динамические испытания. Строительство объекта потребовало привлечения около 700 человек и 120 единиц техники.

В Казани завершили работы по благоустройству первой очереди Большого Чайкового озера. На объекте появились смотровые площадки с информационными стендами, павильон с кофейней и туалетом, прогулочные дорожки, скамейки и урны. На территории у озера высадили 350 деревьев и около 1 тыс. кустарников.

В Казани планируют благоустроить территорию Белой мечети и установить архитектурную подсветку. Рабочие также проведут водопровод, канализацию, тепловые и электросети. Новая подсветка будет акцентировать внимание на минарете.

Ночью в Казани провели противогололедную обработку дорог с использованием 63 единиц техники. Работы провели в связи с выпавшим на улице снегом. Снег при соприкосновении с противогололедными материалами начинает быстро таять.

Диана Соловьёва