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В Казани открыли мемориальную доску Марселю Салимжанову

7 ноября 2024 года в честь 90-летия со дня рождения татарского театрального режиссера Марселя Салимжанова в Казани открыли мемориальную доску на фасаде дома №53 по ул. Чехова. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета Татарстана.

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В Казани открыли мемориальную доску Марселю Салимжанову

В Казани открыли мемориальную доску Марселю Салимжанову

Фото: Официальный Telegram-канал Государственного Совета Республики Татарстан

В Казани открыли мемориальную доску Марселю Салимжанову

В Казани открыли мемориальную доску Марселю Салимжанову

Фото: Официальный Telegram-канал Государственного Совета Республики Татарстан

В Казани открыли мемориальную доску Марселю Салимжанову

В Казани открыли мемориальную доску Марселю Салимжанову

Фото: Официальный Telegram-канал Государственного Совета Республики Татарстан

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В Казани открыли мемориальную доску Марселю Салимжанову

Фото: Официальный Telegram-канал Государственного Совета Республики Татарстан

В Казани открыли мемориальную доску Марселю Салимжанову

Фото: Официальный Telegram-канал Государственного Совета Республики Татарстан

В Казани открыли мемориальную доску Марселю Салимжанову

Фото: Официальный Telegram-канал Государственного Совета Республики Татарстан

В доме №53 на ул. Чехова Марсель Салимжанов жил последние 7 лет своей жизни.

Татарский театральный режиссер родился в 1934 году. Марсель Салимжанов был народным артистом СССР и лауреатом Государственной премии РСФСР им. К.С. Станиславского. Премию вручают работникам театра, внесшим вклад в развитие театрального искусства.

Ранее «Ъ Волга-Урал» сообщил, что в Казани 7 ноября откроют мемориальную доску Марселю Салимжанову.

Диана Соловьёва

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