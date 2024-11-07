7 ноября 2024 года в честь 90-летия со дня рождения татарского театрального режиссера Марселя Салимжанова в Казани открыли мемориальную доску на фасаде дома №53 по ул. Чехова. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Казани открыли мемориальную доску Марселю Салимжанову Фото: Официальный Telegram-канал Государственного Совета Республики Татарстан В Казани открыли мемориальную доску Марселю Салимжанову Фото: Официальный Telegram-канал Государственного Совета Республики Татарстан В Казани открыли мемориальную доску Марселю Салимжанову Фото: Официальный Telegram-канал Государственного Совета Республики Татарстан Следующая фотография 1 / 3 В Казани открыли мемориальную доску Марселю Салимжанову Фото: Официальный Telegram-канал Государственного Совета Республики Татарстан В Казани открыли мемориальную доску Марселю Салимжанову Фото: Официальный Telegram-канал Государственного Совета Республики Татарстан В Казани открыли мемориальную доску Марселю Салимжанову Фото: Официальный Telegram-канал Государственного Совета Республики Татарстан

В доме №53 на ул. Чехова Марсель Салимжанов жил последние 7 лет своей жизни.

Татарский театральный режиссер родился в 1934 году. Марсель Салимжанов был народным артистом СССР и лауреатом Государственной премии РСФСР им. К.С. Станиславского. Премию вручают работникам театра, внесшим вклад в развитие театрального искусства.

Ранее «Ъ Волга-Урал» сообщил, что в Казани 7 ноября откроют мемориальную доску Марселю Салимжанову.

Диана Соловьёва