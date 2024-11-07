На форум «Ростки» в Казани уже зарегистрированы участники из 15 стран

На международный бизнес-форум «Ростки» в Казани в этом году уже зарегистрировано более тысячи участников из 15 стран, 62 субъектов РФ и 25 административных подразделений КНР. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на встрече с журналистами.

Глава АИРа добавила, что в этом году ожидается примерно 10 тыс. участников на форуме, но точный прогноз делать еще рано.

В предыдущем году форум «Ростки» в Казани приняли участие более 7 тыс. человек из 25 стран, 14 провинций Китая и 58 регионов России.

Талия Минуллина отметила, что меньшее количество зарегистрированных участников из других стран связано с тем, что в этом году форум городов мира был организован муниципалитетом Казани и в рамки форума его не включат.

Влас Северин