В 2024 году в Татарстане на программу дорожных работ выделили 83 млрд рублей

На реализацию программы дорожных работ, на приведение дорог в нормативное состояние в 2024 году в Татарстане предусмотрены 83 млрд руб. В прошлом году на эти цели потратили 91,1 млрд руб. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин.

Как отметил Артем Чукин, сумма неокончательная и может увеличиться.

Около 10% (8,4 млрд руб.) от общего объема финансирования выделили на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги». Из этой суммы 8,2 млрд руб. направили на дорожные работы, а 141,5 млн руб. — на внедрение интеллектуальных транспортных систем.

Диана Соловьёва