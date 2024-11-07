Мост на участке дороги Дюртюли-Ачит, продолжении М-12, прошел успешные испытания

Мост через реку Большую Сарану на участке дороги Дюртюли – Ачит успешно прошел проверку безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

На завершающем этапе строительства моста длиной 525 метров были проведены статические и динамические испытания. Специалисты подтвердили соответствие конструкции всем необходимым стандартам прочности и безопасности.

В ходе статических испытаний на мост заехали восемь самосвалов массой по 35 тонн каждый. В испытаниях также участвовали сдвоенные автопоезда общей массой до 80 тонн. В процессе динамических испытаний грузы проехали по мосту с различными скоростями и в разных режимах, моделируя различные типы нагрузки.

Мост является ключевым элементом третьего этапа строительства дороги Дюртюли-Ачит, которая войдет в состав продолжения трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга. Строительство объекта потребовало привлечения около 700 человек и 120 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на третьем этапе строительства дороги Дюртюли – Ачит завершили укладку 549 тысяч тонн асфальта.

Анар Зейналов