В Казани провели противогололедную обработку дорог с использованием 63 спецмашин

В Казани в связи с выпавшим снегом ночью была проведена противогололедная обработка дорог с использованием 63 единиц техники. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе мэрии города.

В пресс-службе отметили, что сейчас выпадающий снег при соприкосновении с противогололедными материалами быстро тает. Ведется мониторинг ситуации, и в случае образования снежной каши техника выйдет для дальнейшей очистки дорог. Основные работы по уборке улиц проводятся в ночное время, чтобы не создавать помех для движения транспорта.

Анар Зейналов