В Казани в дни форума «РОСТКИ» ограничат перевозку опасных грузов

В Казани с 13 по 15 ноября на время форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» временно запретят движение и стоянку транспортных средств с опасными грузами. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В рамках форума планируют обсудить общемировые тенденции рынка, позиции России и Китая, новые перспективы сотрудничества. Это будет второй международной форум. На мероприятия зарегистрировались более 1 тыс. участников из 15 стран, 62 субъектов России и 25 административных подразделений КНР.

Первый форум «РОСТКИ» прошел в 2023 году. Тогда Казань приняла более 7 тыс. участников мероприятия.

Диана Соловьёва