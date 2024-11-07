В Казани завершили первую очередь благоустройства Большого Чайкового озера

В Казани завершили работы по благоустройству первой очереди Большого Чайкового озера. Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

Обновленный объект сегодня посетил мэр Казани Ильсур Метшин. Благоустройство реализовали в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Работы еще предстоят, но в целом уже получилась большая благоустроенная зона в центре спального района. Спасибо жителям за активное участие в обсуждении. Участвовали и экологи, мы их внимательно слушали»,— рассказал Ильсур Метшин.

Работы по благоустройству велись на участке площадью 2,1 га от городской больницы №7 до перинатального центра. Рядом с озером появились смотровые площадки с информационными стендами, дорожки для прогулок и зоны отдыха. Также добавили уличное освещение.

На территории у озера посадили 350 деревьев и почти 1 тыс. кустарников. На объекте установили малые архитектурные формы: 19 скамеек, 16 урн и навес для площадки сбора мусора. На благоустроенной территории поставили 22 камеры видеонаблюдения и звукового оповещения, а также построили павильон с кофейней и туалетом.

Диана Соловьёва