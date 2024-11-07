В Казани планируют благоустроить территорию Белой мечети, включая установку архитектурной подсветки. Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани благоустроят территорию Белой мечети и установят подсветку

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия В Казани благоустроят территорию Белой мечети и установят подсветку

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

План работ включает установку подсветки на Белой мечети, а также благоустройство территории и прокладку инженерных коммуникаций. Будут установлены водопровод, канализация, электросети, газоснабжение и тепловые сети.

Подсветка будет акцентировать внимание на минарете. Основное здание будет освещено сдержанно, чтобы не повлиять на фасады. Также планируется установить временный павильон рядом с входными воротами на улице Кызыл Татарстан.

Кроме того, на территории мечети восстановят кирпичное ограждение с коваными воротами и калиткой вдоль улиц Кызыл Татарстан и Меховщиков. Внутри участка появятся дорожки с брусчатым покрытием и отмостки по периметру здания. Свободные участки будут озеленены газонами вдоль западного и восточного фасадов.

Белая мечеть открылась для посетителей в середине октября после восстановления исторического облика, включая восстановление минарета, который отсутствовал почти 100 лет.

Анар Зейналов