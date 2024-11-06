Автокредиты не оправдывают доверия

Потребительские займы оказались выгоднее автокредитов при покупке новой машины. Это происходит из-за навязывания дополнительных продуктов, фейковых скидок и манипуляций с платежами, следует из данных компании Frank RG. Аналитики подсчитали, что сейчас стоимость заимствований с учетом всех дополнительных продуктов от исходной цены авто при кредитовании в салоне составила в октябре 150%, а при выдаче потребительского займа — 146%. При этом текущая ставка ЦБ стала заградительной для многих заемщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Впрочем, глава Союза автодилеров России Вячеслав Жигалов отмечает, что это крайне несущественная выгода. Но в текущих условиях, по его словам, автопроизводителям придется адаптировать свои программы: «Сейчас на фоне этих нескольких процентов на весь срок кредитования это, конечно, пренебрежимо малая величина. Поскольку сейчас за последнюю неделю наблюдается активный рост ставок как по субсидируемым автокредитам на новые машины, так и по рыночным займам на авто с пробегом и новые, которые ввезены по параллельному импорту. Вот уже рыночная ставка составляет 25,4%, она практически запретительная.

Что касается спроса, то первая неделя октября — минус 40%, затем в середине месяца была некоторая стабилизация: продажи новых машин чуть подросли, примерно на 5-7%. Но на конец октября-начало ноября — еще минус 16% на первичном рынке и минус 8% — на вторичном. Дилеры всегда в тандеме с производителями действуют, нужно смотреть на мощность конкретного концерна, будет ли он в состоянии поддерживать спрос путем субсидирования либо кредитных ставок, либо прямых скидок на автомобили. Здесь уже нужно индивидуально рассматривать каждый бренд».

По итогам октября рынок автокредитования упал более чем на треть, следует из данных Frank RG. При этом аналитики ожидали, что снижение будет не таким сильным. Эксперты связывают это с быстрым ростом цен на новые машины. В октябре они увеличились на 5% из-за повышенных ставок утильсбора, сообщал “Ъ”. По прогнозам издания, до конца года стоимость автомобилей вырастет еще на 10%. Вместе с тем управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов отмечает, что этот сегмент кредитования чувствует себя лучше других и сравнивать его с потребительскими займами некорректно:

«Мы имеем несопоставимые выборки кредитов. Дело в том, что автокредиты — это займы в среднем на значительные суммы, которые одобряются за счет наличия твердого залога в виде машины. В случае беззалогового потребкредита наблюдается довольно высокая планка одобряемой суммы относительно среднерыночных показателей. То есть таких займов, которых хватит на покупку автомобиля, выдается значительно меньше.

Автокредитование чувствует себя получше двух других основных сегментов: ипотеки и потребительского кредитования. Но действительно наблюдаются признаки замедления выдачи.

Причины в целом все те же. В первую очередь это высокие ставки и, конечно, высокая закредитованность. То есть темпы розничного кредитования в последние три-четыре года были настолько высокими, что теперь заемщикам требуется некоторое время, чтобы произошла хоть какая-то оптимизация их долговой нагрузки и, соответственно, увеличился потенциал оформления новых кредитов».

По данным Frank RG, с начала года банки выдали гражданам почти 1,5 млн автокредитов на общую суммы свыше 2 трлн руб. Аналитики ожидают, что по итогам 2024-го объем выдач превысит 2,5 трлн руб. Таким образом рост сегмента год к году составит 66%.

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Владислав Викторов